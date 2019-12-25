Суд взыскал с актера Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей

Заслуженный артист выплатит деньги за долги по джипу Grand Cherokee, на котором он попал в смертельное ДТП.

Суд взыскал с актера Михаила Ефремова более 117 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.

Собеседник ТАСС уточнил, что Ефремов не платил транспортный налог. Поверенные актера Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская не предоставили оперативных комментариев по данному вопросу.

Напомним, что 8 июня актер попал в смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона LADA Сергей Захаров получил травмы несовместимые с жизнью и умер в реанимации НИИ им. Склифосовского.

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