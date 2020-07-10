В Нижегородской области задержаны двое начальников ФСИН. Об этом сказано на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.
Правоохранительные органы подозревают представителей ФСИН в превышении должностных полномочий. Двух начальников задержали 9 июля. По данным следствия, в этом месяце подозреваемые потребовали от поощряемых за I квартал подчиненных, потребовали часть денежных премий в размере от 30 до 50 тыс. рублей. После того, как нарушители получили деньги, они использовали их в личных целях.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Драчев покинул пост главы СБР.
Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все