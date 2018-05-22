Драчев покинул пост главы СБР

Функционер решил не участвовать в предстоящих выборах.

Владимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Об этом говорится на официальном сайте СБР.

Он полагает, что сейчас ему необходимо сконцентрировать внимание на работе в Госдуме. В связи с этим, на биатлон у него совсем не остается времени. Теперь единственным кандидатом на пост главы СБР является двукратные бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Майгуров.

Недавно Драчев должен был принять участие в плановой пресс-конференции, посвященной выборам главы СБР. Однако она была отменена. Функционер заверил, что сейчас он очень занят другими задачами.

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Видео: Youtube/Alexander Kruglov