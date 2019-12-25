Виктор Вексельберг (Lamesa Investments) судился с британским розничным банком (Сynergy Bank).

Апелляционный суд Англии позволил не платить по долгу перед Вексельбергом. Таким образом, решение нижестоящего суда осталось без изменений.

Три года назад кипрская структура российского бизнесмена одобрила кредит британскому банку на сумму 38 млн долларов. Спустя время Сynergy решил не выплачивать проценты по кредиту. Подобное решение было обусловлено санкциями, введенными против Вексельберга в 2018 году.

Суд решал, распространяется ли оговорка об "императивных положениях закона" на законодательство США о санкциях. Уточним, что этот момент прописан в кредитном договоре Lamesa. В итоге, суд решил, что британский банк обязан соблюсти договор и перестать платить по кредиту так как это грозит вторичными санкциями против организации.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Сбербанк обнаружил падение зарплат у половины работающих россиян.