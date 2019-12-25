Сбербанк обнаружил падение зарплат у половины работающих россиян

Представители крупнейшего банка страны обнаружили снижение зарплат в отраслях, на которые приходится около 75% занятых в экономике.

Сбербанк обнаружил падение зарплат у работающих россиян. Об этом сообщает РБК.

Эксперты лаборатории "СберДанные" Сбербанка анализировали период с марта по май 2020 года. У 20% трудоустроенных граждан доходы снизились более чем на 30%. За рассматриваемый период, объем Фонда оплаты труда (ФОТ) сократился на 4% по сравнению с прошлым годом. В марте показатель зарплат немного вырос (на 1,7%) относительно тренда. Однако, в апреле они сократились на 6%, а в мае – на 7,6%.

Специалисты ФОТа утверждают, что фонд начал восстанавливаться после долгого простоя из-за пандемии коронавируса. Сильнее всего кризис сказался на торговой, гостиничной, ресторанной и спортивной сферах, а также услугах и массовых мероприятиях.

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