В США зафиксировали снижение спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США считает, что это связано с пандемией коронавируса и тем, что хранилища заполнены до пределов.

В США зафиксировали снижение спроса на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и сланцевого газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли.

Минэнерго США сообщил, что отменено порядка 70 поставок СПГ, которые учитывались в планах на июнь и июль, а также более 40 поставок на август. Американские экспортные терминалы стали получать меньше газа. Августовские цены на природный газ на американском газовом хабе Henry Hub установились на уровне 1,876 долларов за MMBtu. Это выше на 27%, чем цены на закрытии торгов 25 июня.

Инвесторы снижают ожидания падения стоимости газового топлива. Однако, аналитики полагают, что стоимость газа на длительный период сможет превысить 2 доллара за MMBtu до начала отопительного сезона в стране.

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Видео: Youtube/The Sea Lad