В Кремле прокомментировали сравнение президентства Путина со сталинским периодом

Представитель Кремля заявил, что подобные сравнения некорректны.

В Кремле прокомментировали сравнение президентства Владимира Путина со сталинским периодом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впервые об этом упомянул лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что задержание Фургала напоминает сталинский период. Политик отметил, что "вы нам наручники на руки надеваете" и "как при Сталине начинаете действовать".

Напомним, что Фургала был задержан сотрудниками СК и ФСБ в четверг. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Чиновник представляет ЛДПР и возглавил Хабаровский край в 2018 году.

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