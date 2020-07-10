Представитель Кремля заявил, что подобное решение Украины будет означать выход из нормандского и минского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак рассказал, чем обернется пересмотр Киевом Минских соглашений.

Накануне вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения потеряли актуальность. Козак уточнил, что если заявление будет подтверждено или опровергнуто премьер-министром или главой государства, то можно считать, что Украина покинула Минские соглашения. Он также подчеркнул, что президент Украины будет обязан дезавуировать подпись под итоговым коммюнике саммита в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года.

Напомним, что в этот день страны-участницы нормандского саммита приняли коммюнике и договорились обсудить урегулирование конфликта на Донбассе через четыре месяца в Берлине. Однако, встреча не состоялась из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире и невыполнения Украиной предыдущих договоренностей.

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Видео: YouTube / ИМЭМО РАН