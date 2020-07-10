Таможенники города Далянь взяли пробы из контейнера с белыми южноамериканскими креветками 3 июля. Исследование показало, что на трех упаковках был COVID-19.

Китайская таможня нашла COVID-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора. Об этом сообщил начальник отдела безопасности импортированных продуктов главного таможенного управления КНР Би Кэсинь.

В тот же день положительные образцы на коронавирус обнаружили на двух упаковках, прибывших в город Сямэнь. Однако, с внутренней стороны упаковки тесты оказались отрицательными. Специалисты опасаются, что возможно контейнеры и упаковки эквадорской компании полностью заражены вирусом.

Эксперты полагают, что тесты не могут точно показать заражение. При этом, они уточняют, что санитарная безопасность трех предприятий не соблюдается. В связи с этим, китайская таможня решила отозвать лицензию этих производителей в Китае и запретить им импортировать товар.

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Видео: Youtube/CGTN Frontline