Администрация штата ведет собственное расследование в рамках антимонопольного законодательства.

Власти Калифорнии начали расследование против компании Google. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в генпрокуратуре штата.

Издание пишет, что расследование связано с делами о монополизации рынка рекламы и поисковых услуг в интернете. Его проводят генпрокуроры 48 других американских штатов, округа Колумбия и Пуэрто-Рико. Таким образом, в процессе не задействован только штат Алабама. Авторы материала не уточняют, какой именно аспект деятельности компании привлек их внимание. Однако представитель генпрокурора Калифорнии Ксавье Бесерра отказался от комментариев.

У Калифорнии есть собственные законы, которые регламентируют деятельность крупных компаний. Среди них закон Картрайта и закон о недобросовестной конкуренции, которые могут применяться более широко, чем федеральный антимонопольный закон США.

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