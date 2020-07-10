В военном ведомстве рассказали, как проходят испытания долгожданной вакцины против коронавирусной инфекции.

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от COVID-19. Об этом пишут "РИА Новости", со ссылкой на Минобороны РФ.

Тестирования вакцины начались 18 июня. Сначала девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, стольким же – второй компонент. Затем, 23 июня, вакцину ввели еще 20 участникам эксперимента (в бустерном варианте). Позднее им введут второй компонент вакцины.

В среду, 15 июля, выпишут первую группу добровольцев. Предварительно у них возьмут контрольные анализы. На данный момент, медики положительно оценивают состояние участников эксперимента. Негативных реакций и нежелательных явлений не отмечается. В понедельник, 13 июля, вторая группа добровольцев получит второй компонент вакцины. Он должен способствовать закреплению иммунитета.

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Видео: Youtube/Минобороны России