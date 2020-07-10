Российский космонавт посетил корабль Crew Dragon

Вместе с российским коллегой, на борту корабля Илона Маска побывали трое американских астронавтов.

Российский космонавт Анатолий Иванишин посетил американский корабль Crew Dragon. Об этом сообщает NASA.

Иванишин прибыл на Международную космическую станцию. Там, в течение часа ему удалось побывать в американском Crew Dragon. Он, вместе с американцами Дугласом Херли, Кристофером Кэссиди и Робертом Бенкеном продемонстрировали удобство размещения четырех человек в корабле перед планируемым в сентябре первым полетом корабля компании SpaceX. Затем, они рассказали свои ощущения экспертам на Земле.

Crew Dragon прилетел на МКС в конце мая. По предварительным данным, его первый испытательный полет продлится до начала августа. На данный момент, помимо Иванишина на МКС совершает полет россиянин Иван Вагнер.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в США за сутки выявлены рекордные 63 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Видео: YouTube / SpaceX