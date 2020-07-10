В США за сутки выявлены рекордные 63 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Кроме того, за последние 24 часа от осложнений, вызванных инфекцией, скончались более 900 человек.

В США за сутки выявлены 63 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

Специалисты университета зафиксировали рекордный показатель новых случаев заражения. Днем ранее в штатах заразились 58 601 человек, умерли – 820 пациентов. По последним данным университета, за весь период пандемии в Америке заболели 3 млн 118 тыс. 168 человек, скончались – 133 тыс. пациентов. Выздороветь удалось более 969 тыс. инфицированных.

Во всем мире коронавирусом болеют более 12,2 млн человек. По статистике, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 555 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Минобороны ФРГ оценило критику "Северного потока -2".

Видео: Youtube/CityNews Toronto