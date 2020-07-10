Глава министерства озвучила три основных пункта, на которые ссылаются критики.

Минобороны ФРГ оценило критику "Северного потока -2". Об этом сообщила лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По словам Крамп-Карренбауэр, "Северный поток -2" вызывает претензии у Европы из-за "повышения зависимости" от российского газа. Также сказываются "легитимные интересы" в области безопасности Польши, Украины и некоторых других государств при реализации проекта. Европа опасается, что средства, полученные Россией за счет газопровода, будут направлены на развитие обороны страны.

Напомним, что "Северный поток -2" пройдет по дну Балтийского моря. Он включает в себя две нитки газопровода от побережья России до Германии. Некоторые страны (Литва, Латвия, Польша, Украина, США) выступают против реализации проекта. Это обусловлено рядом причин. Так, Украина не хочет терять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон намерен продвигать свой СПГ на рынке.

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Видео: Youtube/EUintheUS