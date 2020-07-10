На улицы вышли более 10 тыс. человек. Они выступили против закона, регулирующего проведение демонстраций в стране.

В Афинах арестовали девять человек за участие в акции протеста. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Акция протеста сопровождалась конфликтом между полицейскими и протестующими. Использовались бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Пятнадцать человек задержаны для допроса, шесть полицейских получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, беспорядки начались в десятках других городов Греции.

Напомним, что премьер-министр Кириакос Мицотакис указал, что новый закон необходим для того, чтобы урегулировать акции протестов. Из-за них центры городов регулярно перекрывают.

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Видео: Youtube/AFP News Agency