Глава Белоруссии посетил с визитом завод "Атлант".

Александр Лукашенко призвал белорусов "покупать белорусское". Об этом сообщило местное агентство БЕЛТА со ссылкой на выступление политика на встрече с коллективом завода "Атлант". Глава республики заявил, что граждане должны отдавать предпочтение отечественным товарам и услугам.

Конкуренция, все понятно, но свой рынок надо защищать и поддерживать. Призываю вас покупать белорусское Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик похвалил работу "Атланта". Он заявил, что гордится продукцией, которую выпускает данное производство. Лукашенко добавил, что выступает за то, чтобы холодильники и стиральные машины в стране производились на местном предприятии.

Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА