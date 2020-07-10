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Лукашенко призвал белорусов "покупать белорусское"

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Глава Белоруссии посетил с визитом завод "Атлант".

Александр Лукашенко призвал белорусов "покупать белорусское". Об этом сообщило местное агентство БЕЛТА со ссылкой на выступление политика на встрече с коллективом завода "Атлант". Глава республики заявил, что граждане должны отдавать предпочтение отечественным товарам и услугам.

Конкуренция, все понятно, но свой рынок надо защищать и поддерживать. Призываю вас покупать белорусское

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик похвалил работу "Атланта". Он заявил, что гордится продукцией, которую выпускает данное производство. Лукашенко добавил, что выступает за то, чтобы холодильники и стиральные машины в стране производились на местном предприятии.

Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

Теги: александр лукашенко, атлант, белоруссия, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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