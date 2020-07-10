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Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии

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Глава Белоруссии заявил, что изменения должны происходить через конституцию, а не майдан.

Александр Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии. Об этом президент республики рассказал на встрече с местными СМИ. По словам политика, сохранение суверенитета для правительства является основной задачей.

Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что перемены в стране должны происходить "от конституции, а не от майдана". По мнению Лукашенко, в противном случае Белоруссия полностью перечеркнет свою историю.

Лукашенко поддержал конкуренцию и альтернативу.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА

Теги: александр лукашенко, белоруссия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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