Александр Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии. Об этом президент республики рассказал на встрече с местными СМИ. По словам политика, сохранение суверенитета для правительства является основной задачей.
Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик заметил, что перемены в стране должны происходить "от конституции, а не от майдана". По мнению Лукашенко, в противном случае Белоруссия полностью перечеркнет свою историю.
Лукашенко поддержал конкуренцию и альтернативу.
Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все