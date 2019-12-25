Глава Белоруссии заявил, что хорошо относится к разным мнениям.

Александр Лукашенко поддержал конкуренцию и альтернативу. Об этом политик заявил журналистам из местного агентства БЕЛТА. СМИ ссылается на выступление президента Белоруссии на встречи с представителями прессы.

Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики отметил, что конкуренция должна присутствовать во всех сферах жизни общества. Он признался, что требует от чиновников учитывать разные точки зрения при разработке государственных программ. Он заметил, что "хорошо воспринимает" разные мнения.

Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу.