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Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

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Актер заявил, что ему рассказали о ситуации с оппозиционерами в Белоруссии.

Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу. Об этом американский актер сообщил Instagram-аккаунте подруги сына Бабарико Александра Зверева. Исполнитель роли в известной трилогии "Властелин колец" записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты республики Виктора Бабарико и его сына. 

Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня послать вам слова поддержки. Я только что прочитал о вашей ситуации — и, конечно, она ужасна

Элайджа Вуд, американский актер

Звезда Голливуда добавил, что надеется, что задержанные оппозиционеры в ближайшее время выйдут на свободу и эта ситуация "останется в прошлом". Актер процитировал фразу из "Властелина колец". Он заявил, что в этом мире остается еще много хорошего, за что стоит бороться.

Напомним, что Виктора Барарико обвиняют в трех статьях УК Белоруссии, касающихся легализации денежных средств, уклонения от уплаты налогов и дачу взятки. С 19 июня он находится в СИЗО. Его сына Эдуарда подозревают в уклонении от уплаты налогов. 

Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными.

Видео: Instagram/zverevas

Теги: белоруссия, виктор бабарико, властелин колец, оппозиция, элайджа вуд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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