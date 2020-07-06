Актер заявил, что ему рассказали о ситуации с оппозиционерами в Белоруссии.

Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу. Об этом американский актер сообщил Instagram-аккаунте подруги сына Бабарико Александра Зверева. Исполнитель роли в известной трилогии "Властелин колец" записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты республики Виктора Бабарико и его сына.

Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня послать вам слова поддержки. Я только что прочитал о вашей ситуации — и, конечно, она ужасна Элайджа Вуд, американский актер

Звезда Голливуда добавил, что надеется, что задержанные оппозиционеры в ближайшее время выйдут на свободу и эта ситуация "останется в прошлом". Актер процитировал фразу из "Властелина колец". Он заявил, что в этом мире остается еще много хорошего, за что стоит бороться.

Напомним, что Виктора Барарико обвиняют в трех статьях УК Белоруссии, касающихся легализации денежных средств, уклонения от уплаты налогов и дачу взятки. С 19 июня он находится в СИЗО. Его сына Эдуарда подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными.

Видео: Instagram/zverevas