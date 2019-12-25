Президент Белоруссии назвал основные задачи, стоящие перед правительством.

Александр Лукашенко призвал Белоруссию перейти за пятилетку на электромобили. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова политика. Президент республики рассказал, что Минск считает одной из основных задачей переход с обычного транспорта на электромобили.

Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что чиновникам следует обеспечить равномерное развитие Белоруссии. Он считает, что Минску следует заняться развитием "неперспективных деревень и хуторов". Лукашенко призвал жителей государства покупать себе земельные участки за пределами городов.

Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу.