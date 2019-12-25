Он отметил, что стране удалось избежать войн и сохранить спокойную страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам. Мнением он поделился на торжественном заседании, которое было посвящено Дню независимости республики, который празднуется 3 июля.

По его словам, граждане РФ и Украине завидуют белорусам из-за того, что те живут "в спокойной и безопасной" стране.

Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он отметил, что стране удалось избежать войн и сохранить спокойную страну, где каждый гражданин может выйти в любое время суток на улицу и быть спокойным.

Лукашенко добавил, что участвует в президентской гонке не из-за того, что "уцепился за кресло посиневшими пальцами". По его словам, он уже "наелся этой президентской доли".

Ранее Лукашенко предупредил белорусов о последствиях переворота.