Политик уверен, что белорусам придется "бегать с кастрюлями".

Александр Лукашенко предупредил белорусов о последствиях переворота. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на выступление президента Белоруссии. Политик заявил, что на референдумах в 1990-ых годах граждане сделали выбор в пользу сильной власти, которая способна обеспечить защиту и стабильность государственного развития.

Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что в США около 60 млн человек остались без работы из-за беспорядков и пандемии коронавируса. Лукашенко добавил, что Минск "не печатает доллары".

Лукашенко заявил о нежелании бежать от России.

Видео: Информационное агентство БелТА