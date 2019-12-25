Глава Белоруссии призывает отдавать сыновий долг.

Александр Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам". Об этом белорусский президент заявил во время торжественной церемонии подо Ржевом. Политик поучаствовал в открытии мемориала советскому солдату вместе с Владимиром Путиным.

Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что как только население забудет "дорогу к святым местам", в мире снова начнутся войны. Он добавил, что пока люди приходят к памятникам, получится избежать страшной трагедии. Лукашенко напомнил, что война всегда подразумевает под собой "кровь, ужас и смерть". Глава республики считает, что в нечеловеческой жестокости противостояние оплачивается неимоверной ценой.

Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей.