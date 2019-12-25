Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала подо Ржевом

Александр Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом. Президент Белоруссии прибудет в РФ с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии открытия памятника Советскому солдату. В мероприятии также будет принимать участие президент РФ Владимир Путин.
Ранее Лукашенко говорил о том, что в рамках поездки во Ржев планирует провести встречу с президентом РФ. Белорусский политик добавил, что рассчитывает обсудить с коллегой "вопросы дальнейшего сотрудничества".
Напомним, что мемориал под Ржевом готов в апреле 2020 года. Чиновники надеялись провести торжественную церемонию 9 мая в честь 75-летия Победы в ВОВ. Однако его открытие решено было перенести из-за пандемии коронавируса.
В Петербурге пройдёт показ фильма "Ржев" и встреча с создателями картины.
Фото: ТАСС
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