В Петербурге пройдёт показ фильма "Ржев" и встреча с создателями картины

Кинопоказ состоится сегодня в 19:00 в киноцентре Ленфильм.

Сегодня, 23 февраля, в "Ленфильм-клубе" пройдёт показ фильма "Ржев". Он приурочен ко Дню Защитника Отечества.

После просмотра картины состоится встреча с создателями фильма, на которой каждый сможет задать вопрос. В Петербург приехал и режиссёр "Ржева" Игорь Копылов.

Напомним, что фильм снят по мотивам повести "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Картина рассказывает о героическом подвиге советских солдат под Ржевом.

Ранее мы сообщили, что Тимур Бекмамбетов снимает в Кронштадте первый вертикальный блокбастер о советском летчике.

Фото: Вконтакте