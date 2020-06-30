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Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей

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Политик обратился с обращением гражданам РФ.

Владимир Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей. Об этом президент России заявил во время обращения к народу. Политик объяснил, что если россияне решат поддержать поправки, то таким образом они закрепят высшие гарантии. 

Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить...Поправки в основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии

Владимир Путин, президент России

Глава государства добавил, что при принятии поправок будет действовать эффективная власть, которая будет подотчетной обществу. Политик уверен в том, что в принятии решения следует опираться "на правду и справедливость". Он посоветовал задуматься о близких людях, уважении к старшему поколению, а также о нравственном и духовном воспитании поколений.

Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала подо Ржевом.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: владимир путин, конституция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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