Политик обратился с обращением гражданам РФ.

Владимир Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей. Об этом президент России заявил во время обращения к народу. Политик объяснил, что если россияне решат поддержать поправки, то таким образом они закрепят высшие гарантии.

Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить...Поправки в основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии Владимир Путин, президент России

Глава государства добавил, что при принятии поправок будет действовать эффективная власть, которая будет подотчетной обществу. Политик уверен в том, что в принятии решения следует опираться "на правду и справедливость". Он посоветовал задуматься о близких людях, уважении к старшему поколению, а также о нравственном и духовном воспитании поколений.

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Видео: kremlin.ru