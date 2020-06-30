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Владимир Путин выступил с обращением о поправках в Конституции

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Поправки в основной закон страны вступят в силу только в том случае, если граждане их одобрят большинством голосов.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением о поправках в Конституции. Он рассказал, что сделал это в предверии основного дня голосования.

Мы голосуем за страну, в которой хотим жить.

Владимир Путин, президент России

Глава государства отметил, что поправки в основной закон страны вступят в силу только в том случае, если граждане их одобрят большинством голосов. Путин заявил, что именно поэтому "голос каждого из вас самый важный, самый главный".

Ранее были опубликованы данные экзитполов ФОМ по голосованию о поправках к Конституции.

Видео: kremlin.ru

Теги: голосование по поправкам, поправки в конституцию, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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