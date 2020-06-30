Поправки в основной закон страны вступят в силу только в том случае, если граждане их одобрят большинством голосов.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением о поправках в Конституции. Он рассказал, что сделал это в предверии основного дня голосования.

Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Владимир Путин, президент России

Глава государства отметил, что поправки в основной закон страны вступят в силу только в том случае, если граждане их одобрят большинством голосов. Путин заявил, что именно поэтому "голос каждого из вас самый важный, самый главный".

Ранее были опубликованы данные экзитполов ФОМ по голосованию о поправках к Конституции.

Видео: kremlin.ru