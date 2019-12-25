  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Опубликованы данные экзитполов ФОМ по голосованию о поправках к Конституции
Сегодня, 13:09
94
matveyvn

Опубликованы данные экзитполов ФОМ по голосованию о поправках к Конституции

0 0

Из результатов следует, что 78,2% поддержали поправки в основной закон страны.

Опубликованы данные экзитполов фонда "Общественное мнение" по голосованию о поправках к Конституции. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника отдела координации работ фонда Татьяну Золотухину.

В опросе приняли участие 35 тысяч человек. Суммарно они проголосовали на 800 избирательных участках в 35 российских регионах.

Из результатов следует, что 78,2% поддержали поправки в основной закон страны, 21,2 — нет. Также 26,6% респондентов отказались отвечать на вопрос о том, какой выбор они сделали. Доля испортивших бюллетень, по данным опроса, составила 0,6%.

Опрос ФОМа начался 25 июля.

Ранее мы писали, что явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%.

Теги: голосование по поправкам, путин, фом
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии