Опубликованы данные экзитполов ФОМ по голосованию о поправках к Конституции

Из результатов следует, что 78,2% поддержали поправки в основной закон страны.

Опубликованы данные экзитполов фонда "Общественное мнение" по голосованию о поправках к Конституции. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника отдела координации работ фонда Татьяну Золотухину.

В опросе приняли участие 35 тысяч человек. Суммарно они проголосовали на 800 избирательных участках в 35 российских регионах.

Из результатов следует, что 78,2% поддержали поправки в основной закон страны, 21,2 — нет. Также 26,6% респондентов отказались отвечать на вопрос о том, какой выбор они сделали. Доля испортивших бюллетень, по данным опроса, составила 0,6%.

Опрос ФОМа начался 25 июля.

Ранее мы писали, что явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%.