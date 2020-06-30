Онлайн-голосование по поправкам в Конституции проходило в Москве и Нижегородской области.

Явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на электронный штаб.

За 11 часов до конца онлайн-голосования, утром во вторник, проголосовать по поправкам в основной закон страны смогли 1 миллион 71 тысяч человек - из 1 190 726 зарегистрированных граждан.

Отметим, что электронное голосование по поправкам в Конституции проходило в Москве и Нижегородской области.

Ранее петербуржец дважды получил бюллетень для голосования по поправкам в разных районах города.

Видео: Youtube/ЦИК России