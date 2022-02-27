Лукашенко проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению поправок в конституцию страны. Об этом сообщает "Белта".
Глава государства посетил избирательный участок №1 в Белорусском государственном университете физической культуры, где отдал свой голос.
Отметим, что досрочное голосование по поправкам в конституцию Белоруссии началось 22 февраля и продлилось до 26 февраля. В нем приняли участие 42,93% избирателей. Сегодня, 27 февраля, проходит референдум.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России.
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