Лукашенко: Запад разработал план, как ударить в спину России

Глава Белоруссии заявил, что республика не станет "предателем".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о наличии у Запада плана по удару по России из Польши и Литвы. Такой информацией глава республики поделился во время оперативного совещания с представителями Минобороны Минска. Видеофрагмент с мероприятия опубликовали журналисты Telegram-канала "Пул первого". Лидер страны уточнил, что противник хочет атаковать Москву "со спины".

Тогда я их предупредил - мы предателями не будем, и вам не позволим стрелять в спину русских людей. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что ранее он уже получал первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются вооруженные группировки, чтобы быть готовыми на тот момент, когда начнется военный конфликт с Украиной, ударить и пройти через Белоруссию воздушным эшелоном и наземным путем.

Лукашенко: Путин расценит нападение на Белоруссию как на Россию.

Фото и видео: Teleram / Пул Первого

