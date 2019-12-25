Лукашенко: Путин расценит нападение на Белоруссию как на Россию

В Минске рассказали, что часть совместного подразделения "зарезервирована".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин сказал ему, что расценит нападение на республику как на Россию. Видео с данным заявлением распространил по социальным сетям Telegram-канал "Пул Первого".

"Я тебе обещаю и клянусь, что любое нападение или хоть один шаг через границу на территории Беларуси - это будет означать, что они атакуют Россию". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил коллегам на оперативном совещании с представителями Минобороны республики о том, что с РФ Минск обладает совместной группировкой сил. Частично она располагается на западной территории РФ. Лукашенко попросил Путина не использовать часть этой группировки для того, чтобы солдаты оказались зарезервированы в случае экстренной необходимости.

В ДНР приостановили эвакуацию населения.

Фото видео: Telegram / Пул Первого