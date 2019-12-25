В ДНР приостановили эвакуацию населения

Денис Пушилин рассказал, что все больше военных сдается в плен ДНР.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации из региона. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "Россия-1". Он напомнил, что граждан Донбасса стали вывозить в российские регионы еще с прошлой недели из-за роста угрозы со стороны ВСУ. С 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Донбассе. При этом политик подчеркнул, что Москва не намерена оккупировать территорию соседнего государства.

К сожалению, есть и раненые, и погибшие как среди военных, так и среди мирного населения…Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт уточнил в эфире канала, что в настоящее время украинские солдаты на Донбассе частично сдаются в плен представителям ДНР. В регионе растет число военнопленных.

Басурин не видел российских военных в республике.

Фото: YouTube / Россия-24

