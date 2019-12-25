Басурин не видел российских военных в республике

В ДНР заявили, что армия РФ не находится на Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции в Донецкой народной республике Эдуард Басурин заявил, что не видел российских военных на территории региона. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Есть ли здесь российские военные? Я их не видел, может быть, они где-то и находятся, но непосредственного контакта у меня с ними не было. Эдуард Басурин, глава пресс-службы Народной милиции ДНР

Напомним, что Минобороны России днем 24 февраля рассказало о том, что украинские пограничники не оказывают никакого сопротивления войскам. При этом украинские средства противовоздушной обороны подавлены, а боевая инфраструктура на местных военных авиабазах выведена из строя. В пресс-службе ведомства опровергли сведения, поступившие от западных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете.

СМИ: взорванный в Винницкой области военный склад попал на видео.

Фото и видео: YouTube / Россия-24