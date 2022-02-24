СМИ: взорванный в Винницкой области военный склад попал на видео

В соцсетях появился ролик с пострадавшим инфраструктурным объектом.

Взорванный в Винницкой области Украины военный склад попал на видео. Ролик распространился по социальным сетям и Telegram-каналам. Известно, что кадры сделали местные очевидцы. На кадрах видно, что от объекта в небо поднимаются черные клубы дыма. Напомним, что утром 24 февраля российская армия начала на территории Донбасса специальную военную спецоперацию. Воздушные удары наносятся объектам военной инфраструктуры. В Минобороны РФ подчеркнули, что мирному населению ничего не угрожает.

Ракетный удар по военной базе в Ивано-Франковске попал на видео.

Фото и видео: Telegram / Политика Страны