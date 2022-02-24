Ролик распространился по соцсетям.

Ракетный удар по военной базе в Ивано-Франковске попал на видео. Ролик распространил через собственный Twitter-аккаунт известный украинский блогер Анатолий Шарий. На кадрах представлен аэродром, расположенный на западе страны. На объекте зафиксирован сильный взрыв. В СМИ утверждают, что инцидент вызван попаданием бомбы или ракеты, выпущенной по инфраструктуре со стороны российских военнослужащих.

Ранее российская армия нанесла целый ряд ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. В первую очередь атака ведется по противовоздушной системе и военным аэродромам в Харькове, Херсоне и других крупных городах страны.

Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине.

Фото и видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.