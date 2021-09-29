В Петербурге учителя школы №371 рассказали о принуждении к тестовому электронному голосованию

Одна из учительниц изначально зарегистрировалась на сайте электронного тестового голосования, но решила позвонить в Центральную избирательную комиссию.

На следующей неделе в России стартует тренировочное дистанционное электронное голосование. Систему планируют внедрить на президентских выборах. Для участия в тесте привлекают бюджетников.

Учительница петербургской школы №371 рассказала журналистам "Фонтанки", что сотрудников учреждения принуждают к тестовому голосованию, и ей пришлось уволиться. Об этом издание пишет в своем телеграм-канале 12 ноября.

Директор школы сообщил, что получил распоряжение "сверху", и необходимо, чтобы 100% работников стали участниками процедуры, однако в администрации Московского района это отрицают. По словам чиновников, руководитель учреждения "неправильно что-то понял".

Учительница изначально зарегистрировалась на сайте электронного тестового голосования, но решила позвонить в Центральную избирательную комиссию. Там ей сказали, что участие в мероприятии добровольное. После этого женщина поговорила с директором школы.

Беседу с руководителем учительница записала на диктофон. После ее слов о том, что ЦИК – и есть "вершина вертикали власти", директор ответил следующее:

– Нет, не вершина. У нас есть региональная власть. Губернатор ставит задачу главе администрации района. Глава района ставит задачу нам. Соответственно нам сказали на совещании, что если кто-то что-то не понимает, устал или перегорел, то можно написать заявление.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-опросе о качестве уборки улиц.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)