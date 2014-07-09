Петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-опросе о качестве уборки улиц

В опросе упомянуты не только улицы, но также парки и скверы, территории школ, дворы.

Жителей Северной столицы просят принять участие в оценке качества уборки на городских улицах. Как сообщила пресс-служба комитета по благоустройству, онлайн-опрос на сайте ведомства стартовал сегодня, 1 ноября. Голосование продлится до 15 ноября.

Для того, чтобы пройти опрос, горожанину необходимо выбрать нужный район проживания. Поскольку ведомство рассчитывает на комплексную оценку, в опросе упомянуты не только улицы, но также парки и скверы, территории школ, дворы.

Отметим, что опрос о качестве уборки территорий Петербурга проводится дважды в год, в осенний и весенний период. По итогам ответов составляется рейтинг районов с лучшей уборкой.

Ранее петербуржцам разъяснили, куда обращаться при плохой уборке дворов.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга