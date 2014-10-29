Петербуржцам разъяснили, куда обращаться при плохой уборке дворов

Правительство города активно работает над тем, чтобы число подобных обращений сокращалось.

В случае вопросов по поводу уборки дворов, домов и дорог в Северной столице можно обратиться в три инстанции в зависимости от проблемы. Об этом рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Если плохо убирают двор − обращайтесь в районные жилищные агентства. Если дорогу − в комитет по благоустройству. Если дом − в управляющую компанию. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Также чиновник отметил, что правительство города активно работает над тем, чтобы число подобных обращений сокращалось. В 2023 году жалоб действительно стало меньше за счёт реорганизации отрасли, добавил он.

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Фото: Piter.TV