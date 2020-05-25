Система наружного освещения модернизирована в Дегтярном переулке

Сотрудники ГБУ "Ленсвет" разместили 52 светодиодных фонаря.

В Петербурге в Дегтярном переулке завершена модернизация наружного освещения. Сотрудники ГБУ "Ленсвет" разместили 52 светодиодных фонаря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 октября.

В системе наружного освещения Северной столицы светильники размещаются и на опорах, и на растяжках. Воздушные линии применяются там, где нет возможности установить на узких тротуарах опоры или проложить подземные коммуникации.

В текущем году в Центральном районе завершат реконструкцию и строительство освещения в трех скверах.

Ранее мы рассказывали о том, что "Ленсвет" обновил светильники на Ушаковской набережной в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по энергетики Петербурга