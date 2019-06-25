В Дегтярном переулке 19-летний петербуржец выстрелил в таксиста из пневматического пистолета

Водитель такси обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали травматические ранения шеи.

Полицейские задержали мужчину, устроившего разборки со стрельбой из пневматического пистолета в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 июля поступило сообщение о том, что у дома 11 по Дегтярному переулку неизвестный мужчина выстрелил в водителя такси из пистолета.

На месте происшествия был задержан 19-летний петербуржец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он подошел к автомобилю такси и в ходе внезапной ссоры произвел не менее трёх выстрелов из пневматического пистолета в сторону 49-летнего водителя.

Задержанный был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Пневматический пистолет, гильзы и фальшпатрон изъяты.

Водитель такси обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали травматические ранения шеи. После оказания медицинской помощи он в удовлетворительном состоянии был отпущен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Также возле отдела полиции на Тамбасова другой мужчина выстрелил в воздух.

Видео: МВД по СПб и ЛО