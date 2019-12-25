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Медведев заявил о возможном переходе голосования в онлайн
Сегодня, 11:23
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Медведев заявил о возможном переходе голосования в онлайн

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Чиновник считает, что за электронным голосованием - будущее.

Медведев заявил о возможном переходе голосования в онлайн. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности рассказал в интервью журналистам RT. По мнению чиновница, в настоящее время вопросы возникают только в вопросе верификации его результатов. Он заметил, что в данной сфере "есть чем заниматься" специалистам.

Электронное голосование — это новая штука. По моему глубокому убеждению, рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн. Просто невозможно остановить прогресс.

Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

По мнению спикера, в вопросе полного перехода на электронное голосование высказаться должны и государственные структуры, и сам народ. По словам Медведева, население РФ должно верить итогам онлайн-выборов, только в этом случае возможен переход на такой вид голосования. Медведев подчеркнул, что за электронным голосованием - будущее. Однако в ближайшей перспективе он видит необходимость оставить для жителей две опции - традиционный путь голосования и онлайн.

Дмитрий Медведев рассказал, почему не пошел в Госдуму.

Фото: YouTube / DW на русском

Теги: выборы, дмитрий медведев, онлайн, электронное голосование
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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