Чиновник считает, что за электронным голосованием - будущее.

Медведев заявил о возможном переходе голосования в онлайн. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности рассказал в интервью журналистам RT. По мнению чиновница, в настоящее время вопросы возникают только в вопросе верификации его результатов. Он заметил, что в данной сфере "есть чем заниматься" специалистам.

Электронное голосование — это новая штука. По моему глубокому убеждению, рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн. Просто невозможно остановить прогресс. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

По мнению спикера, в вопросе полного перехода на электронное голосование высказаться должны и государственные структуры, и сам народ. По словам Медведева, население РФ должно верить итогам онлайн-выборов, только в этом случае возможен переход на такой вид голосования. Медведев подчеркнул, что за электронным голосованием - будущее. Однако в ближайшей перспективе он видит необходимость оставить для жителей две опции - традиционный путь голосования и онлайн.

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Фото: YouTube / DW на русском