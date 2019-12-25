Петербуржец дважды получил бюллетень для голосования по поправкам в разных районах города

Мужчину не вычеркнули из списка избирателей в родном районе, от которого он открепился для голосования в другом месте.

Петербуржец повторно получил бюллетень для голосования по поправкам к Конституции. В городе это уже второй случай получения дополнительного бюллетеня для одного человека: на днях пожилая горожанка пыталась проголосовать дважды. В понедельник, 29 июня, в такую ситуацию попал Александр Федосеев.

На своей странице в Facebook мужчина рассказал, что воспользовался системой "мобильный избиратель" и открепился от родного Приморского района. Голосовать горожанин поехал на участок на 2-й Советской улице, однако по возвращению на участок родного района, на улице Авиаконструкторов, мужчина получил на руки еще один бюллетень. Из списка избирателей на данном участке петербуржца так и не вычеркнули. Федосеев попытался вернуть бюллетень и узнать, как могла сложиться подобная ситуация, а также попытался добиться написания жалобы. Члены комиссии агрессивно посоветовали обратиться в ЦИК и отмахнулись от возникшей проблемы.

Вы уже проголосовали? Можете уходить! Это ваш бюллетень, это не наш бюллетень. член комиссии

Вы меня мотивируете незаконно голосовать второй раз? Александр Федосеев

Ранее мы рассказывали, как Матвиенко оценила голосование в несколько дней.

Фото: Piter.TV