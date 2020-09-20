Александр Ржаненков прокомментировал информацию о том, что студентам предложили "каруселить" за него на выборах

Чиновник считает, что за подобные действия нужно жесточайше наказывать.

Кандидат в депутаты ЗакСа от "Единой России" Александр Ржаненков прокомментировал информацию о том, что студентам СПбГУ предложили "поработать" на выборах и вбросить бюллетени с голосами за чиновника. Его слова приводит "Фонтанка".

Ржаненков сказал о том, что впервые получает такую информацию. Он предположил, что это могла быть провокация. Нынешний глава комитета по социальной политике отметил, что такие "безобразия" уже бывали на прошлых выборах и за такие вещи нужно "жесточайшим образом наказывать".

Напомним, ранее появилась информация о том, что студентам СПбГУ предложили за деньги "немного пофальсифицировать выборы". Информацию об этом распространял студент вуза.

Фото: ВКонтакте / Александр Ржаненков