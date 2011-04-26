Студентам СПбГУ предложили заработать на вбросах бюллетеней на выборах в Петербурге

В разговоре, опубликованным "DOXA", говорится о том, что за один день можно заработать 15 тыс. рублей.

Студентам СПбГУ предложили за деньги "немного пофальсифицировать выборы" и проголосовать за определенного кандидата. Об этом сообщило общественно-политическое издание "DOXA". Журналистка представилась студенткой вуза, которая хочет поработать на выборах.

Ранее в студенческом чате студент политфака СПбГУ Владислав Дубровский предложил студентам поработать "наблюдателем". Молодой человек дал журналистке контакт Владимира Кукеля, который и рассказал детали. Запись телефонного разговора опубликована в Telegram-канале издания. Оказалось, что работа заключается в том, чтобы "немного пофальсифицировать выборы".

С 17 по 19 сентября нужно было вбросить бюллетени с галочкой за определенного кандидата — Александра Ржаненкова из "Единой России". Он баллотируется по округу №2. Вместе с другими гражданами РФ нужно будет объехать в день 12 участков. За работу готовы заплатить 15 тыс. рублей, за 3 дня — 45 тыс. рублей. Также Кукель предложил поработать агитатором во втором избирательном участке или собирать информацию о политических предпочтениях граждан.

Напомним, что по округу №2 также выдвигается депутат Борис Вишневский и его "двойники" — Борис Геннадьевич и Борис Иванович.

Фото: Piter.TV