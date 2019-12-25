Горизбирком не удовлетворил жалобу Вишневского на "двойников" в бюллетенях

И в Госдуму, и в ЗакС Петербурга баллотируются три Бориса Вишневских.

Городская избирательная комиссия Петербурга отклонила жалобу депутата Бориса Вишневского на "двойников" в избирательных бюллетенях. Решение было принято на рабочем заседании Горизбиркома 7 сентября.

Ранее Вишневский пожаловался, что на выборы в Госдуму по округу №216 и в Законодательное собрание Петербурга по округу №2 идут "двойники", которые сменили имена, фамилии и стали тезками Вишневского. Депутат попросил Горизбирком обязать территориальные избирательные комиссии №16 и №30 указывать в бюллетенях прошлые имена "двойников".

Однако, как заявил член ГИК Олег Зацепа, у всех трех кандидатов разные отчества, значит нарушения закона нет. Ещё один член ГИК Ольга Покровская попросила ТИК проверить лишь достоверность фотографий, поскольку они могли поддаться обработке.

На днях в Петербурге кандидаты Вишневские сдали в избирком похожие фотографии. Самовыдвиженцы 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский раньше носили другие имена и фамилии. Так, одним из них оказался соратник и помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва самовыдвиженец Виктор Иванович Быков. Другой Алексей Шмелёв, работает начальником отдела продаж в ООО "Европроект Групп".

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга