Прокуратура Петербурга проверит введение штрафов за прогулы в Педиатрическом университете

Соответствующий запрос отправил депутат городского ЗакСа Борис Вишневский.

Депутат петербургского Законодательного Собрания (ЗакСа) Борис Вишневский направил прокурору города обращение о проверке ситуации в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ), где могут ввести штрафы за пропуск занятий. Об этом он сообщил в своем tg-канале 29 марта.

Законом об образовании такие "штрафные санкции" не предусмотрены. Полагаю, что права студентов в данном случае нарушены, и прошу принять меры для их восстановления. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

Напомним, что соответствующая информация появилась в социальных сетях 28 марта. Эти "слухи" прокомментировали в пресс-службе СПбГПМУ, отметив, что положение об отработках не утверждено, а документ находится на стадии согласования.

Рассматриваемые меры направлены на устранение текущей задолженности студентов, связанной с пропусками без уважительной причины. Планируется ввести плату за оказание образовательных услуг, не входящих в учебный план. Проще говоря, если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то студентам придётся компенсировать эти учебные часы. Необходимо соблюдать не только права студентов, но и права профессорско-преподавательского состава. Пресс-служба СПбГПМУ

Ранее мы рассказывали о том, что врачи СПбГПМУ выполнили внутриутробную операцию, чтобы сохранить функцию почек еще не родившемуся ребенку.

Фото: Piter.TV; Telegram / ВишНевскоеВремя