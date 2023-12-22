Врачи СПбГПМУ выполнили внутриутробную операцию, чтобы сохранить функцию почек ещё не родившемуся ребёнку

Врачи Педиатрического университета выполнили внутриутробную операцию, чтобы сохранить функцию почек ещё не родившемуся ребёнку. Об этом рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.
В ходе УЗИ на тридцатой неделе беременности у плода выявили 10-сантиметровое образование малого таза, которое сдавливало почки. ВПеринатальном центре СПбГПМУ провели консилиум с участием ректора университета, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова. Эксперты приняли решение выполнить внутриутробную (фетальную) операцию.
В ходе вмешательства врачи пунктировали образование и удалили из него жидкость, в результате чего его размер уменьшился до трёх сантиметров. Это позволило восстановить нормальную функцию почек. Беременность удалось сохранить, будущую маму выписали домой. Она вернётся в Перинатальный центр вуза, когда подойдёт срок родов.
После рождения ребёнку потребуется обследование, и, вероятно, ещё одна операция. Сейчас мы не можем с уверенностью говорить о природе данного образования. Это не киста, речь, скорее всего идёт о пороке развития мочеполовой системы.
Анна Тайц, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиники Педиатрического университета
Ранее в Педиатрическом университете прокомментировали сообщения о платных отработках пропущенных занятий.
Фото: СПбГПМУ
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