Врачи СПбГПМУ выполнили внутриутробную операцию, чтобы сохранить функцию почек ещё не родившемуся ребёнку

После рождения ребёнку потребуется обследование, и, вероятно, ещё одна операция.

Врачи Педиатрического университета выполнили внутриутробную операцию, чтобы сохранить функцию почек ещё не родившемуся ребёнку. Об этом рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.

В ходе УЗИ на тридцатой неделе беременности у плода выявили 10-сантиметровое образование малого таза, которое сдавливало почки. ВПеринатальном центре СПбГПМУ провели консилиум с участием ректора университета, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова. Эксперты приняли решение выполнить внутриутробную (фетальную) операцию.

В ходе вмешательства врачи пунктировали образование и удалили из него жидкость, в результате чего его размер уменьшился до трёх сантиметров. Это позволило восстановить нормальную функцию почек. Беременность удалось сохранить, будущую маму выписали домой. Она вернётся в Перинатальный центр вуза, когда подойдёт срок родов.

После рождения ребёнку потребуется обследование, и, вероятно, ещё одна операция. Сейчас мы не можем с уверенностью говорить о природе данного образования. Это не киста, речь, скорее всего идёт о пороке развития мочеполовой системы. Анна Тайц, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиники Педиатрического университета

Ранее в Педиатрическом университете прокомментировали сообщения о платных отработках пропущенных занятий.

Фото: СПбГПМУ