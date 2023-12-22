В Педиатрическом университете прокомментировали сообщения о платных отработках пропущенных занятий

Данные "слухи" прокомментировали в пресс-службе СПБГПМУ, отметив, что положение об отработках не утверждено, а документ находится на стадии согласования.

В соцсетях студенты петербургского педиатрического медицинского университета жалуются на введение платных отработок. За пропуск занятий учащимся придётся заплатить, если они захотят дополнительно позаниматься с педагогами. Данные "слухи" прокомментировали в пресс-службе СПБГПМУ, отметив, что положение об отработках не утверждено, а документ находится на стадии согласования.

Рассматриваемые меры направлены на устранение текущей задолженности студентов, связанной с пропусками без уважительной причины. Планируется ввести плату за оказание образовательных услуг, не входящих в учебный план. Проще говоря, если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то студентам придётся компенсировать эти учебные часы. Необходимо соблюдать не только права студентов, но и права профессорско-преподавательского состава. СПБГПМУ

В университете отметили, что есть некоторая часть студентов, систематически пропускающих занятия.

Но невозможно получить медицинскую специальность, если у тебя есть пробелы в образовании. СПБГПМУ

В противном случае студенты могут недополучить необходимые знания, не сдать зачёты и экзамены. За это они впоследствии будут отчислены. А индивидуальные занятия со студентами, отметили в вузе, это дополнительная нагрузка, которая должна оплачиваться.

Иначе получается, что за счёт добросовестных студентов учатся те, кто к учёбе относится недостаточно ответственно. Такой порядок вещей, в частности, препятствует повышению стипендий. СПБГПМУ

Отмечается, что предложенные меры одобрены и Учёным советом, и Студенческим советом, и Профкомом. Большинство студентов поддерживает данное решение. Оплата после принятия окончательного решения по данному вопросу будет осуществляться официально, согласно документам, по договору о дополнительных образовательных услугах.

Фото: Педиатрический университет