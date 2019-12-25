В Петербурге кандидаты Вишневские сдали в избирком похожие фотографии

Отметим, что до недавнего времени мужчины выглядели иначе: не носили бороды.

В воскресенье, 5 сентября, территориальная избирательная комиссия № 30 Центрального района Петербурга опубликовала фото плаката, который будет висеть на избирательных участках. Фотографии трех депутатов Вишневских очень похожи. Об этом сообщил Борис Вишневский в своем Telegram.

Самовыдвиженцы 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский раньше носили другие имена и фамилии. Так, одним из них оказался соратник и помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва самовыдвиженец Виктор Иванович Быков. Другой Алексей Шмелёв, работает начальником отдела продаж в ООО "Европроект Групп".

Отметим, что до недавнего времени мужчины выглядели иначе: не носили бороды. Стоит добавить, что закон не запрещает кандидатам сдавать фотографии, обработанные в фотошопе.

Ранее в Петербурге кандидата в депутаты ЗакСа от "Яблока" Юрия Багрова задержали полицейские.

Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя